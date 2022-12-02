Авиастроитель Airbus рассчитывает прекратить импорт титана из РФ

Европейская авиастроительная компания Airbus намерена прекратить импорт российского титана в следующие месяцы. Об этом со ссылкой на главу оборонного и космического подразделения компании Михаэля Шольхорна сообщает агентство «Прайм».

Российская «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, который используют для изготовления продукции Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. В целом она обеспечивает до 30% поставок титана на мировые рынки.

«Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет... Я не могу назвать точную дату, это довольно сложный процесс, но это произойдет», — отметил специалист компании.

Ранее глава корпорации Airbus Гийом Фори заявлял Wall Street Journal, что если российская компания перестанет поставлять титан для мировой авиакосмической отрасли, то настанет «конец истории».