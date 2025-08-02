Авиашоу с участием парашютистов пройдет сегодня в Казани

Фото: Телеграм-канал Минпромторга РТ

На площадке у Центра семьи «Казан» сегодня пройдет масштабное авиашоу. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Шоу пройдет в рамках авиационного праздника «Я выбираю небо».

Небо над Казанью украсят полеты воздушных машин – зрители увидят пролет самолетов Як-52, Ту-214, Ту-160, Ту-22МЗ, Ил-78, а также вертолета «Ансат».

Особое внимание привлекут прыжки парашютистов и выступление пилотажной группы «Русь», которая продемонстрирует зрелищные фигуры высшего пилотажа.

Помимо шоу в воздухе, на земле будет развернута насыщенная программа. На «Аллее профориентации» представят свои стенды предприятия авиационной отрасли и профильные учебные заведения. Для детей и молодежи подготовлены мастер-классы, работают кружки технического моделирования, а также интерактивные зоны.

На празднике можно будет осмотреть выставку трофейной бронетехники и беспилотных летательных аппаратов, привезенных из зоны специальной военной операции. Для гостей организована специальная зона управления дронами – желающие смогут проверить свою ловкость в соревнованиях на скорость и точность.

Также запланированы концерт, церемония награждения работников авиационной промышленности Татарстана и развлекательные активности для всей семьи.

Начало мероприятия – в 15:00. Вход свободный.