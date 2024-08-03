Авиашоу и выставка техники: в Казани стартовал праздник «Я выбираю небо!»

Около центра семьи «Казан» стартовал праздник «Я выбираю небо!». Жители и гости города увидели показательные выступления пилотов малой авиации и парашютистов. Дал старт событию вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Приветствую вас в авиационной столице нашей страны. В Казани есть и научно-исследовательские институты, и авиационные университеты, и заводы. Мы производим самолёты, вертолеты и беспилотники. На этих заводах работают около 25 тыс. жителей республики. На сегодняшний день авиационная отпрасль – это флагман экономики Татарстана», – обратился он к гостям праздни.

Помимо самого авиашоу, для зрителей были подготовлены большая концертная программа, а также выставка военной техники. Целым рядом палаток были представлены авиационные предприятия и институты республики.

«Казань всегда была авиационным городом. Не в малой степени и потому что у нас находится высшее учебное заведение, которое готовит специалистов для отрасли. Сегодня КНИТУ-КАИ переживает новое рождение. Мы открываем передовую инженерную школу, где наши студенты совместно с предприятиями будут создавать новую авиационную технику», – заявил ректор вуза Тимур Алибаев.

Первыми на авиашоу выступили пилоты малой авиации, которые выполняли виражи в казанском небе. Иногда они пролетали совсем низко над землёй, что вызывало особый восторг у юных зрителей.

«Мой сын очень любит все, что связано с самолётами. Этого праздника мы ждём каждый год. Это настоящее приключение для детей. Здесь они могут не только посмотреть на настоящих пилотов, но и поразбираться с конструкторами, увидеть взблизи вертолет и даже примерить авиационный шлем», – поделилась жительница Казани Ольга, которая пришла на праздник вместе с сыном.

Специальным гостем праздника «Я выбираю небо!» станет группа Dabro, которая выступит на площадке у центра семьи Казан в 20:00.