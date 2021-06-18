Авиасообщение с Турцией может возобновиться с 1 июля

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля из-за тотальной загруженности отечественных курортных зон в Сочи и Крыму, которая способствует росту количества заболевших, сообщает издание Forbes cо ссылкой на два источника.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — отметил источник в одном из профильных ведомств.

По его словам, в скором времени может быть открыто семь рейсов в неделю. Будет ли их выполнять только «Аэрофлот», назначенный главным российским перевозчиком, или к этому привлекут несколько авиакомпаний, — пока не сообщается.