Авиарейсы на море, круизы по Волге и глэмпинг: какой отдых предложат татарстанцам летом

«1001 удовольствие» в 10 районах

В новый летний сезон в Татарстане продолжит работу полюбившаяся многим программа «1001 удовольствие за выходные». По доступной цене путешественников сейчас принимают десять районов республики. Об этом рассказал на брифинге, посвященном новому турсезону в регионе, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Фото: Владимир Васильев

«В Татарстане столько интересных мест, куда можно ездить каждые выходные. Мы призываем жителей республики путешествовать по нашему региону. Для этого работает программа «1001 удовольствие за выходные». В конце каждой недели можно отправиться по одному из десяти маршрутов. Это отдельные туры, принцип путешествий и набор услуг у них одинаковые: экскурсионная программа, проживание, питание и масса развлечений», - сообщил он.

В программе принимают участие Великий Болгар, Чистополь, Елабуга, Мамадышский, Сабинский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Арский, Кукморский и Алексеевский районы. Гостям предлагается насыщенная программа, комфортное проживание и качественное питание. Одновременно за одни выходные районы республики могут принять у себя около 600 человек. Стоимость тура составляет 2,2 тыс. рублей за человека. В тур включена экскурсионная программа, входные билеты в объекты туристского показа, услуги экскурсовода, проживание одну ночь в гостинице и трехразовое питание.

В программе кэшбека участвует 31 санаторий

В России продолжается реализация программы туристического кэшбека, в Татарстане в ней участвует 31 санаторий. Кроме того, люди могут забронировать речные круизы по Волге и получить возврат средств в размере 20% от стоимости путешествия.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Можно совершить возврат за экскурсионные туры и круизы по Волге. Все эти направления широко представлены в Татарстане. Путешествия и предложения доступны на сайте мирпутешествий.рф. Наши жители могут активно пользоваться программой туристического кэшбека, путешествовать по региону, отдыхать в санаториях и гостиницах», - отметил Иванов.

По условиям программы минимальная продолжительность поездки должна составлять две ночи. Ограничений по стоимости путешествия нет. Приобрести тур можно как напрямую, так и через онлайн-агрегаторов. Возврат составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по карте «Мир». Количество операций по одной карте не ограничено. Кроме того, жители республики могут вернуть кэшбек за отдых детей в летних лагерях.

20 маршрутов «Великого Волжского пути»

Татарстанцы этим летом могут отправиться в путешествие в соседние регионы на речном транспорте благодаря межрегиональным туристическим маршрутом «Великий Волжский путь». В настоящий момент под этим брендом разработано более 20 межрегиональных маршрутов.

«Приглашаем наших жителей посетить соседние регионы, путешествовать по маршруту «Великий Волжский путь». На сегодняшний день 20 межрегиональных маршрутов охватывают Йошкар-Олу, Чебоксары, Самару, Ульяновск, Пензу, Нижний Новгород. Можно совершить одно, двух или трехдневное путешествие. Более 40 туроператоров реализуют эти маршруты», - сказал председатель Госкомитета РТ по туризму.

Проект объединяет серию межрегиональных маршрутов по 14 субъектам Приволжского Федерального округа, пять городов-миллионников, семь международных аэропортов, три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и пять курортов федерального значения. Туристы могут приобрести организованный тур у туроператора или отправиться по маршруту самостоятельно.

Фото: Владимир Васильев

Авиарейсы в Дубай и на Кипр

В этом году из нашего региона организована широкая полетная программа прямых авиарейсов. К традиционным направлениям добавились новые города. В частности, теперь без труда можно улететь из Казани в Карелию, на берег Каспийского или Балтийского моря.

«На сегодняшний день татарстанская авиакомпания ЮВТ «Аэро» осуществляет прямые, субсидированные авиарейсы в 9 регионов России: Кемерово, Омск, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкала, Барнаул, Самара, Пермь, с начала мая начались прямые рейсы в Петрозаводск. Во всех регионах есть прекрасные экскурсионные программы, большое количество санаториев. Жители республики могут туда отправиться, воспользовавшись программой туристического кешбека», - пояснил Сергей Иванов.

Спикер отметил, что «цены на рейсы достаточно комфортные». Стоимость билетов начинается от 2250 рублей за одного человека в одном направлении. Даже до самой дальней точки – Барнаула цена за билет на самолет не превышает 6 тыс. рублей в одну сторону.

Кроме субсидированных авиарейсов в этом году появились новые, интересные маршруты, обслуживаемые другими авиакомпаниями. На сегодняшний день из Казани можно улететь в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные воды.

«В дальнее зарубежье в этом году, как и в прошлом, выбор ограничен из-за пандемии. Есть регулярные рейсы в Дубай и на Кипр», - сказал он.

Кроме того, весной этого года появились рейсы по направлению «Казань-Каир». В страны СНГ осуществляются рейсы по направлениям: Баку, Ереван, Минск, Худжанд, Ташкент.

Фото: Михаил Захаров

Глэмпинги и кемпинги

Хорошие новости есть и для любителей комфортного отдыха на природе. До конца года на территории Татарстана откроется 14 новых глэмпингов. Еще шесть объектов на 200 мест уже сейчас готовы принять гостей. Подробнее о новом и востребованном направлении рассказала руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Института развития городов РТ Оксана Саргина.

«К открытию в 2021 году планируются новые объекты предпринимателей. До конца года откроется 14 глэмпингов. К примеру, «Halal Resort» откроется 9 июля в Рыбно-Слободском районе. На его территории есть молельная комната», - сообщила спикер.

В их числе «Urman Camp» - самый чанный глэмпинг в России. Сафари-тенты и дома типа A-frame оснащены купелью и фурако, у каждого жилого модуля есть свое индивидуальное spa. BestGlamp «Лесная поляна» - комфортабельный глэмпинг в лесу. К услугам гостей банная зона, прогулки на парусной яхте, воздушная тропа и уникальный зеркальный дом на дереве. Яркие тона глэмпинга «Лебедино» понравятся семьям с детьми. Здесь можно покататься на велосипедах, квадроциклах, лодках, сап бордах и полюбоваться лебедями.

Глэмпинг «Дикая дача» - молодежное место в Пестречинском районе с уютными домиками на природе. Кемпинг «Дикая собака Динго» находится на одном из островов в Старом Победилово. Кэмпинг «Шторм» расположен в Высокогорском районе и отлично подойдет для семейного отдыха или большой компании. Кроме того, в Сабинском районе гостей принимает отель «Мингер», а в Камско-Устьинском районе открыт глэмпинг «Камский трофей». Стоит отметить, что стоимость отдыха в глэмпинге за одну ночь составляет от 2 до 13 тысяч рублей в сутки и выше.

Фото: Владимир Васильев

Фестивали джинсов и мороженого

Этим летом жителей и гостей столицы Татарстана ждет множество интересных событий. В Казани пройдут фестивали «Печән базары» и «Казан сөлгесе», Сабантуй, «Книгафест», «Велофест» и другие масштабные мероприятия. О них журналистам рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Гостям города будут интересны мероприятие на территории Старо-Татарской слободы. Здесь 29 и 30 августа пройдут фестивали татарского дизайна и городской культуры «Печән базары» и «Казан сөлгесе» на набережной озера Кабан. На Кремлевской набережной с 25 по 27 июня пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета», 3 июля будет организован Сабантуй и ярмарка, а 10 июля на фестивале красок гости смогут осыпать друг друга ярким порошком под живую музыку», - сообщила она.

19 июня в парке Победы пройдет Всероссийский турнир по брейк-дансу, а 27 июня в парках и скверах пройдет День молодежи. Спикер также отметила оригинальный проект «Книгафест», который состоится 6 июня в Лядском саду. Его программа будет посвящена Году науки и технологий в России, а также Году родных языков и народного единства в Татарстане.

С 7 по 13 июня в Казани пройдет международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». 26 июня празднование Сабантуя состоится сразу на трех площадках – в поселках Мирный, Дербышки и в лесопарке Лебяжье. Народные гуляния, игры, концертная программа также пройдут на территории международного конноспортивного комплекса.

3 июня в КЦ «Московский» состоится фестиваль джинсовой культуры. На его открытии запланирован танцевальный флеш-моб. Кроме того, в этом году в Казани пройдут ночной «Велофест», фестиваль национального костюма и гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В хорошую погоду жители и гости столицы Татарстана смогут прокатиться по озеру Кабан и Казанке на лодках и катамаранах.

Фото: Владимир Васильев