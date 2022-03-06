Авиарейсы по новому направлению Казань – Ханты-Мансийск откроются 16 марта. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Теперь жители Татарстана и ближайших регионов смогут всего за 2 часа 10 минут долететь до Ханты-Мансийска», – отметили в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Из Казани самолет вылетит в 14.55 и прибудет в Ханты-Мансийск в 19.05 по местному времени. В обратный путь лайнер отправится в 13.50 и будет в столице Татарстана в 14.10.

Пассажиров будут перевозить на 50-местных Bombardier CRJ-100/200.