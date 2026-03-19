Авиарейсы из Казани в Нижневартовск и Новый Уренгой откроются в мае

Авиакомпания Red Wings в мае запустит прямые рейсы из Казани в Нижневартовск и возобновит полеты в Новый Уренгой, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Рейсы из Казани в Нижневартовск откроются 6 мая. Они будут выполняться по средам и воскресеньям в 1:10, а в обратном направлении – в 6:45. «Время в пути составит 2 часа 35 минут», – отметили в пресс-службе.

Полеты в Новый Уренгой стартуют 15 мая, а с 29 мая станут регулярными. Самолеты будут вылетать по пятницам в 2:45, а в обратном направлении – в 8:50 по местному времени. Длительность перелета составит 3 часа 10 минут.

Пассажиров будут перевозить на российских самолетах SSJ 100.