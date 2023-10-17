Авиарейсы из Казани в Минск могут субсидировать из бюджета Союзного государства

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Парламентарии Союзного государства обсудили возможность субсидирования пассажирских авиаперевозок между регионами России и Беларуси. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту прошло в Казани.

«Есть поручение рассмотреть вопрос по субсидированию авиаперевозок между регионами Беларуси и России. Мы готовы к сотрудничеству, к представлению интересов, в том числе и Татарстана, в направлении транспортного сообщения. Сегодня есть регулярные авиарейсы из Казани в Минск, тем не менее, мы готовы ходатайствовать по увеличению их количества», – сказал до начала заседания председатель комиссии, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко.

Зампредседателя Комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту Григорий Рапота добавил, что работа Союзного государства должна основываться на соблюдении ряда принципов – развитии транспортных путей и создании равных конкурентных условий для всех участников этого процесса.

«Вопрос субсидирования возник из-за стремления соблюсти эти принципы, потому что в авиаперевозках участвуют как компании России, так и Беларуси. Не в равных условиях две авиакомпании государств находятся и надо как-то выровнять», – отметил он.

По мнению зампредседателя комиссии, «инструментом выравнивания» как раз и может стать субсидирование авиационных перевозок. «Инструмент пока окончательно не определен. Один из вариантов – это возможность использования бюджета Союзного государства», – пояснил он.

Рапота уточнил, что в случае принятия такого решения, придется увеличивать бюджет Союзного государства России и Беларуси на сумму необходимую для субсидирования. «Это вопрос дискуссионный, он находится на стадии рассмотрения. Думаю, что в ближайшее время какое-то решение будет найдено», – подчеркнул он.