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Авиарейсы из Казани в Кутаиси откроются 3 декабря
Российская авиакомпания Red Wings 3 декабря запустит прямые авиарейсы из Казани в Кутаиси, сообщается на сайте перевозчика.
Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Так, по воскресеньям самолеты из Казани будут вылетать в 4.25 и прибывать в Грузию в 8.40. По вторникам из столицы Татарстана рейс назначен на 14.40 с прибытием в 18.45.
В обратном направлении из Кутаиси по воскресеньям самолеты будут отправляться в 9.30 и прибывать в 11.45. По вторникам отправление запланировано на 10.40 с посадкой в Казани в 13.00.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах SSJ 100. Длительность полета составит более трех часов.
В расписании указано местное время. Разница во времени между Татарстаном и Грузией — один час.
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