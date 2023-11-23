Авиарейсы из Казани в Кутаиси откроются 3 декабря

Российская авиакомпания Red Wings 3 декабря запустит прямые авиарейсы из Казани в Кутаиси, сообщается на сайте перевозчика.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Так, по воскресеньям самолеты из Казани будут вылетать в 4.25 и прибывать в Грузию в 8.40. По вторникам из столицы Татарстана рейс назначен на 14.40 с прибытием в 18.45.

В обратном направлении из Кутаиси по воскресеньям самолеты будут отправляться в 9.30 и прибывать в 11.45. По вторникам отправление запланировано на 10.40 с посадкой в Казани в 13.00.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах SSJ 100. Длительность полета составит более трех часов.

В расписании указано местное время. Разница во времени между Татарстаном и Грузией — один час.