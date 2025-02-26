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Происшествия 26 февраля 2025 11:25

Авиарейс из Сочи в Казань задержали почти на девять часов

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был вылететь из Сочи в Казань, задержали почти на девять часов.

Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был приземлиться в Казани сегодня в 20:15. По новым данным, он прибудет в столицу Татарстана только завтра в 5:30.

Как сообщает Росавиация, сегодня ночью в сочинском аэропорту вводились ограничения на полеты.

«Татар-информ» рассказывал, что за ночь российские силы ПВО сбили 83 беспилотника над территорией Краснодарского края.

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