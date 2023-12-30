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Авиарейс из Казани в Казахстан оказался задержан более чем на шесть часов
Накануне произошла задержка рейса № 454 сообщением Казань - Тараз авиакомпании «Скат». Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
«Вылет отложили накануне с 20.55 до 03.30 30 декабря 2023 года по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса», – указали в ведомстве.
В аэропорт выезжал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров на контроле транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.
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