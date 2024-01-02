Авиарейс из Казани в Ереван задержали на восемь часов из-за неисправности самолета

Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в Ереван в аэропорту Казани, сообщают в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, рейс № 4677 авиакомпании «Red Wings» перенесли с 14.55 на 22.45 по причине технической неисправности воздушного судна.

На рейс зарегистрировано 58 пассажиров.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.