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Авиарейс из Казани в Ереван задержали на восемь часов из-за неисправности самолета
Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в Ереван в аэропорту Казани, сообщают в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, рейс № 4677 авиакомпании «Red Wings» перенесли с 14.55 на 22.45 по причине технической неисправности воздушного судна.
На рейс зарегистрировано 58 пассажиров.
В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.
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