Авиарейс из Казани в Ереван откроется 8 ноября

Запустить полетную программу из Казани в Ереван планируется c 8 ноября. Рейсы будут выполняться по вторникам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылет из Казани назначен на 22.20, прибытие в Ереван будет происходить в 2.30 следующего дня. Из Армении самолет отправится в 19.00 и совершит посадку в аэропорту Казани в 21.20.

«Билеты уже имеются в продаже. Длительность перелета составит чуть более трех часов. Время в Армении на час опережает московское», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Boeing 737-300 вместимостью 148 человек.