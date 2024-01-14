Авиарейс из Казани в Египет задержали на 6 часов

В Татарстане транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в Хургаду в аэропорту Казани, сообщают в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, рейс №WZ 3029 авиакомпании «Red Wings» перенесли с 08.40 на 15.00 по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.

На рейс зарегистрировано 412 пассажиров.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.