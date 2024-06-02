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Авиарейс из Казани в Анталью задержали на шесть часов
Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с длительной задержкой рейса в Анталью, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, рейс XC 8772 сообщением Казань – Анталья авиакомпании «Корендон Эйрлайнс» перенесли с 12:40 ориентировочно до 18:55 по причине позднего прибытия воздушного судна.
На рейс зарегистрировано 189 пассажиров.
В аэропорту находится представитель Татарской транспортной прокуратуры. Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.
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