Авиарегулятор США назвал причину сбоя в системе оповещения пилотов

Согласно предварительным данным, сбой в системе оповещения пилотов NOTAM случился из-за поврежденного файла в базе данных. Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), сообщает РИА Новости.

«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», – сказали в ведомстве.

О проблеме FAA сообщило в среду. Система NOTAM отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор временно запретил вылет всех внутренних рейсов.

В Росавиации ранее рассказали, что российские авиадиспетчеры оказали помощь зарубежным самолетам, которые находились в воздухе во время технического сбоя в системе.