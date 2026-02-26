Авиапатрули лесов в новом сезоне в Татарстане пройдут по трем маршрутам на Cessna 172

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Госконтракт на авиационное патрулирование лесов Татарстана во время нового пожароопасного сезона заключил Минлесхоз РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

«В 2026 году запланировано 212 летных часов. Авиамониторинг будет проводиться по трем маршрутам, общая протяженность которых составляет 1318 километров. Самый длительный маршрут рассчитан на шесть часов. Для проведения авиамониторинга будет использоваться самолет Cessna 172», – рассказал он.

По данным Сенгатуллина, наблюдение охватит территорию в 1,2 млн гектаров или почти всю площадь лесного фонда Татарстана.

«Авиационное патрулирование в сочетании с наземным наблюдением и космическим мониторингом обеспечивает эффективный контроль за состоянием лесного фонда, своевременное выявление и предотвращение лесных и природных пожаров», – подчеркнул Анас Сенгатуллин.

«Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году» – целевой индикатор регионального проекта «Сохранение лесов в РТ», который является частью федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».