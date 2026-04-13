Общество 13 апреля 2026 11:50

Авиапатрули лесов РТ в новом сезоне будут проходить по трем маршрутам

Авиапатрули лесов Татарстана в новом пожароопасном сезоне будут проводиться по трем основным маршрутам общей протяженностью 1 318 км. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Важным элементом системы раннего обнаружения лесных пожаров является авиационное патрулирование. Заключен контракт с авиационным учебным центром "Авиатор". Для выполнения этой задачи будет использоваться воздушное судно Cessna 172, обладающее оптимальным сочетанием экономичности, надежности и обзорности для авиационного мониторинга. Всего в этом году предусмотрено 212 летных часов», – отметил он.

По данным Кузюрова, авиационным мониторингом будет охвачена практически вся территория лесного фонда республики площадью 1,214 млн га. Длительность самого длительного маршрута составит более пяти часов.

#Экология #равиль кузюров #воздушный патруль #пожароопасный период
