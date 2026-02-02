Авиапарк БПЛА Минлесхоза Татарстана насчитывает 37 единиц

Беспилотные летательные аппараты Министерства лесного хозяйства и подведомственных учреждений РТ насчитывают 37 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2025 году дроны активно использовались лесопожарными станциями республики для охраны лесов и наземного мониторинга. Их применение помогало своевременно выявлять очаги возгораний и оценивать ситуацию в труднодоступных районах.

Благодаря системному контролю, противопожарным мероприятиям и взаимодействию всех структур Татарстану удалось избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Все возгорания локализовали и ликвидировали в короткие сроки, лесных пожаров в республике в прошлом году не допущено.

В рамках федерального государственного лесного контроля и лесной охраны государственные инспекторы провели с помощью БПЛА 10 контрольных и профилактических мероприятий, а также 15 патрулирований в лесах на землях лесного фонда.

Комплексный подход к охране лесов дал заметные результаты: выявляемость нарушений лесного законодательства увеличилась до 95%, количество фактов незаконной рубки снизилось на 25%, объем незаконных вырубок уменьшился на 65%, а размер причиненного вреда сократился на 81%.