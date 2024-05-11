«Авиамоделизм очень важен. Но поймите, для этого нужны пилоты»

Седьмой по счету авиамодельный сезон в Татарстане

Сегодня в Центре авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА имени В. И. Титлова, расположенном в селе Каинки Верхнеуслонского района, торжественно открыли авиамодельный сезон Татарстана – седьмой по счету.

Из года в год церемонии открытия, по словам ее участников, становятся все интереснее. Сегодняшний день был четко распланирован с десяти утра до шести вечера, с коротким перерывом на обед из полевой кухни.

Участников и гостей открытия встречал полигон весьма внушительных размеров. Сразу при въезде бросалась в глаза взлетная полоса, слева от нее расположилось поле, огражденное забором, на котором прямо на траве покоились выставочные модели самых разных назначений, форм, размеров и мощности. Тут же, при въезде, находился небольшой ангар, где готовили к полету реактивный истребитель. В других специальных помещениях Центра авиамоделизма готовились к летной программе остальные «внешние пилоты».

Прямо на траве покоились выставочные модели самых разных назначений, форм, размеров и мощности

«На трех всероссийских соревнованиях Татарстан стабильно входил в тройку сильнейших»

Торжественное открытие состоялось на сцене под навесом, обвешанным маскировочными сетями. Сначала выступили с песней девушки, после чего началась «протокольная часть» – награждение авиамоделистов, занявших места на прошлогодних соревнованиях. Награды вручал президент Федерации авиамодельного спорта Татарстана Никита Семин.

«Прошлый год вышел для нас продуктивным. Было проведено два чемпионата России, Кубок России по метательным моделям. В этом году планы не менее грандиозные – у нас запланировано 11 мероприятий, в том числе всероссийские соревнования», – рассказал он.

Отдельно Семин отметил успехи авиамоделистов Татарстана, стабильно занимающих призовые места на российских соревнованиях.

Никита Семин: «Как на домашних соревнованиях, так и на выездных команда Татарстана была на высоте»

«Как на домашних соревнованиях, так и на выездных команда Татарстана была на высоте. На трех всероссийских соревнованиях, что прошли в том году по разным видам моделей, мы стабильно входили в тройку сильнейших», – поделился президент Федерации авиамодельного спорта РТ.

«К счастью, наша страна обратила внимание на то, что к нам прилетают вражеские дроны»

Центр имени Титлова по совместительству является испытательным полигоном компании «Эникс». Она же – спонсор центра. Генеральный директор и главный конструктор «Эникса» Валерий Побежимов также выступил с речью на открытии сезона.

«Сейчас, к счастью, наша страна обратила внимание на то, что к нам прилетают вражеские дроны. Сегодня вы видите у нас несколько трофейных аппаратов. У нас подготовлено много операторов дронов. Очень приятно, что за последние шесть лет мы подготовили большое количество ребят, которые когда-то начинали с авиамоделизма», – рассказал он.

Побежимов, сам ветеран авиамодельного спорта, сегодня помогает начинающим ребятам, пытается заинтересовать и привлечь в авиамоделизм новых людей. По его словам, для многих работников его компании это хобби послужило трамплином для трудовой биографии.

Валерий Побежимов: «Авиамоделизм сейчас очень важен, почти все министерства вводят в свою работу дроны»

«Здесь ребята занимаются спортом. Мы пытаемся продвинуть этот спорт в массы. Это мероприятие, этот праздник – возможность для кого-то заняться чем-то новым, полезным. Авиамоделизм сейчас очень важен, почти все министерства вводят в свою работу дроны. Но поймите, для этого нужны пилоты», – подчеркнул Побежимов.

На открытии выступил также ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев. Здесь же, на полигоне, казанский вуз развернул целую приемную кампанию: студенты-волонтеры информировали желающих о возможностях поступления в институт.

Рядом с представителями КНИТУ-КАИ расположились ребята из Федерации планерного спорта РТ.

«Мы готовим ребят к участию во всероссийских соревнованиях, сами их организуем. Плотно сотрудничаем с ДОСААФ республики. С собой мы привезли наш тренажер для полетов, реально используемый для подготовки пилотов. Мы здесь, чтобы пригласить к нам ребят», – рассказала «Татар-информу» представитель федерации Ольга Дерюга.

Полет модели истребителя на реактивной тяге

Участниками мероприятия были люди самых разных возрастов, от школьников до уже седовласых взрослых. Одному из самых младших исполнилось 13 лет. Были и ребята чуть постарше, но с опытом порой не меньшим, чем у взрослых коллег.

«Занимаюсь авиамоделизмом на протяжении пяти лет. Состою в школьном кружке. На данный момент у меня пять моделей, собранных мною лично», – сообщил нам участник мероприятия Дмитрий Тимофеев.

Новейший истребитель и воздушный бой времен Великой Отечественной войны

Мероприятие действительно больше напоминало праздник. Его программа выглядела насыщенно и состояла из самых невероятных номеров. Например, из полета модели истребителя на реактивной тяге. Топливо – керосин, смешанный с маслом, сборный материал корпуса (пластик, металл и т.д.) и в итоге внушительная цена агрегата в целом. Но будьте уверены, оно того стоит. Короткий разгон — и большая модель уже в небе, летит на огромной скорости и проделывает удивительные трюки. Кажется, что ни ветер, ни дождь ей не помеха.

В конце концов истребитель поднял нос к небу и просто завис в воздухе в вертикальном положении. Хозяин машины рассказал, что это одна из ее главных особенностей, причем на такой трюк расходуется в два раза больше топлива, чем на весь обычный полет. Двигатель в состоянии поднять в воздух 15 килограммов.

Победила в бою, разумеется, машина с красными звездами на крыльях

А когда казалось, что удивлять больше нечем, над головами зрителей развернулся натуральный воздушный бой. Две модели, точные копии немецкого и советского самолетов времен Великой Отечественной войны, гоняли друг друга на фоне серых облаков. К слову, эти же модели приняли участие в съемках вышедшего недавно отечественного фильма «Воздух». Победила в бою, разумеется, машина с красными звездами на крыльях.

Фотографии: Владимир Васильев / «Татар-информ»