Авиаконструктор Миннислам Валеев из Казани отмечает 95-летие

Труженик тыла Миннислам Миндинович Валеев из Казани сегодня отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Миннислам Миндинович родился 28 марта 1931 года в селе Вольный Стан Дрожжановского района ТАССР. Окончил Казанский авиационный институт, трудился рабочим в колхозе „Ударник“ села Вольный Стан. С 1956 года работал на Казанском вертолетном заводе инженером-конструктором, начальником конструкторского бюро, заместителем и главным конструктором, ведущим инженером-конструктором. Он внес большой вклад в создание, серийное производство, модернизацию и техническое перевооружение вертолетов Ми-4 и их модификаций, Ми-8, Ми-14, Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-8МТВ2, Ми-17, Ми-17-IBA (госпиталь), Ми-172, Ми-38», – рассказали в пресс-службе министерства.

Миннислам Миндинович – заслуженный машиностроитель ТАССР, автор более 500 предложений по модернизации конструкции вертолетов, имеет семь патентов на изобретения. Он ветеран труда и почетный ветеран ОАО «Казанский вертолетный завод». Награжден медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В память 1000-летия Казани», а также юбилейными медалями.