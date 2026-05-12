Авиакомпанию в РТ оштрафовали за пассажира, которому не хватило места в самолете

В Татарстане авиакомпанию оштрафовали за пассажира, которому не хватило места в самолете.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в феврале на рейс Казань – Москва продали билетов больше, чем было мест в самолете. Одному из пассажиров места не хватило, и он был вынужден полететь другим рейсом.

Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей, а от ее руководителя потребовали принять меры по недопущению подобных нарушений.