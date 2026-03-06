Авиакомпанию обязали бесплатно рассаживать семьи с детьми

Авиакомпания «Победа» внесла изменения в правила перевозки и теперь будет бесплатно предоставлять соседние кресла для пассажиров в возрасте от 12 до 18 лет и их сопровождающих. Об этом сообщили в компании, передаёт РИА Новости.

Ранее Щербинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал незаконной практику взимания платы за выбор мест для этой категории пассажиров.

В компании отметили, что исполнили решение суда и теперь принимают все возможные меры, чтобы дети вместе с родителями или сопровождающими размещались рядом.