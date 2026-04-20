Происшествия 20 апреля 2026 12:38

Авиакомпанию наказали за позднее размещение в гостинице пассажиров, сутки ждавших вылета

Прокуратура добилась наказания для авиакомпании Smartavia за то, что та своевременно не разместила в гостинице пассажиров во время 22-часовой задержки рейса в аэропорту «Казань». Об этом сообщает Татарская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в августе 2025 года в казанском аэропорту из-за ограничения воздушного пространства задержали рейс, летевший в Санкт-Петербург. Пассажиры ждали отправления самолета почти сутки. При этом перевозчик своевременно не обеспечил размещение пассажиров в гостинице.

В итоге по требованию прокуратуры Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию на 30 тыс. рублей за ненадлежащее оказание услуг.

#авиакомпания #оштрафовали #Казань
В топе
В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

19 апреля 2026
Турецкий актер «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Казань

19 апреля 2026
