Авиакомпанию наказали за позднее размещение в гостинице пассажиров, сутки ждавших вылета

Прокуратура добилась наказания для авиакомпании Smartavia за то, что та своевременно не разместила в гостинице пассажиров во время 22-часовой задержки рейса в аэропорту «Казань». Об этом сообщает Татарская транспортная прокуратура.



По данным надзорного ведомства, в августе 2025 года в казанском аэропорту из-за ограничения воздушного пространства задержали рейс, летевший в Санкт-Петербург. Пассажиры ждали отправления самолета почти сутки. При этом перевозчик своевременно не обеспечил размещение пассажиров в гостинице.



В итоге по требованию прокуратуры Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию на 30 тыс. рублей за ненадлежащее оказание услуг.