Авиакомпания «Якутия» сообщила, почему самолет с хоккеистами «Амура» вернулся в Бегишево

В пресс-службе АО «Авиакомпания "Якутия"» объяснили, из-за чего самолет маршрута Нижнекамск – Хабаровск вернулся в аэропорт Бегишево после взлета.

«Самолет вынужден был вернуться в Нижнекамск в связи с тем, что при наборе высоты сработала сигнализация отсутствия перепада давления», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что, в соответствии с авиационными правилами, создана комиссия, которая будет проводить расследование случившегося.

В социальных сетях появилась информация, что на борту самолета находятся хоккеисты хабаровского клуба «Амур». На официальной странице спортивного клуба в соцсетях появилась информация о посадке по техническим причинам и задержке на несколько часов. Сообщается, что хоккеисты прилетят в место назначения в среду поздним вечером.