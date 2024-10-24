Авиакомпания уволила пилота, самолет которого коснулся хвостом полосы при посадке

Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, самолет которого коснулся хвостом взлетной полосы при посадке в Сочи.

Авиакомпания отмечает, что пилот несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и должен соблюдать определенные правила управления самолетом.

Как сообщили РИА Новости, пилот уже имел дисциплинарное взыскание.

Инцидент произошел при благоприятных погодных условиях, отмечено, что причиной происшествия стала ошибка пилота.