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Авиакомпания уволила пилота, самолет которого коснулся хвостом полосы при посадке
Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, самолет которого коснулся хвостом взлетной полосы при посадке в Сочи.
Авиакомпания отмечает, что пилот несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и должен соблюдать определенные правила управления самолетом.
Как сообщили РИА Новости, пилот уже имел дисциплинарное взыскание.
Инцидент произошел при благоприятных погодных условиях, отмечено, что причиной происшествия стала ошибка пилота.
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