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Происшествия 24 октября 2024 15:09

Авиакомпания уволила пилота, самолет которого коснулся хвостом полосы при посадке

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Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, самолет которого коснулся хвостом взлетной полосы при посадке в Сочи.

Авиакомпания отмечает, что пилот несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и должен соблюдать определенные правила управления самолетом.

Как сообщили РИА Новости, пилот уже имел дисциплинарное взыскание.

Инцидент произошел при благоприятных погодных условиях, отмечено, что причиной происшествия стала ошибка пилота.

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