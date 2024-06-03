Авиакомпания «Туркменистан» на время остановила рейсы «Ашхабад – Казань»

Авиакомпания «Туркменистан» на время перестала выполнять рейсы по маршруту «Ашхабад – Казань». Остановка рейсов произошла 2 июня, следует из информации на официальном сайте авиаперевозчика. Однако причина отмены не называется.

При этом полеты в Россию в целом будут. Например, доступен маршрут «Ашхабад – Москва». Причем билеты на рейс из Ашхабада в Казань действуют для перелета в Москву, но только на время отмены рейсов в столицу Татарстана. При желании пассажиры смогут вернуть деньги за билеты.

Еще со 2 по 17 июня пассажиры с билетами из Ашхабада в Казань и обратно по прилету в Москву смогут воспользоваться бесплатным трансфером в казанский аэропорт (также трансфер организуют до аэропорта в Москве в случае прилета из столицы РТ).

Сейчас из Туркменистана в РФ летают самолеты двух компаний: «Туркменистан» и S7. Они транспортируют пассажиров в два российских города – Казань и Москва.