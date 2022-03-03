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Транспорт
3 марта 2022  19:56

Авиакомпания S7 значительно сократила программу полетов в другие страны

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Российская авиакомпания S7 сокращает международную программу полетов из-за введенных западными странами санкций. Об этом сообщает ТАСС. 

«Например, завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», — сказано в сообщении оператора.

Ранее российская компания отменила все рейсы в Европу, запланированные в период с 26 февраля по 13 марта.

24 февраля Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он рассказал, что 23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Украины.

Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

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