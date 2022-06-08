Авиакомпания S7 приостановила запуск лоукостера, который должен базироваться в Казани

Российский авиахолдинг S7 объявил о приостановке проекта по созданию второго в стране лоукостера Citrus. В этом году самолеты поставлены не будут.

«В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», - цитирует ТАСС сообщение авиакомпании.

В пресс-службе компании уточнили, что сотрудники Citrus продолжат работу в холдинге и будут участвовать в том числе в совместных проектах S7 Airlines и дочернего перевозчика «Глобус».

В декабре 2021 года в холдинге S7 объявили, что новый лоукостер получит два аэропорта базирования: в Казани и Омске. Гендиректор Citrus Григорий Давыдов тогда заявил, что столица Татарстана обладает большим потенциалом: «Например, Казань по населённости сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3–4 раза меньше».