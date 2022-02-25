Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Российская компания S7 отменила все полеты в Европу, запланированные в период с 26 февраля по 13 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина заключается в том, что европейские страны закрывают воздушное пространство. Среди отмененных направлений — Бургас, Варна, Берлин, Вена, Мюнхен, Дюссельдорф, Верона, Болонья, Милан, Аликанте, Ларнака, Барселона, Пафос, Салоники, Ницца, Париж.

Оператор отметил, что 13 марта будет приостановлена возможность купить билеты на эти направления.

После получения сообщения об отмене рейса пассажиры смогут получить полную стоимость билета, оформив возврат на сайте авиакомпании или в контактном центре S7 Airlines.

«Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета», — рассказали в компании.