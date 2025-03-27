Авиакомпания оштрафована за избыточную продажу билетов в аэропорту Бегишево

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и установила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолете.

«Данное нарушение повлекло неоказание пассажиру ранее оплаченных услуг в установленный срок, заявитель направлен в место назначения другим воздушным судном», – сообщили в надзорном ведомстве.

В этой связи транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. В отношении должностного лица, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении.