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Происшествия 27 марта 2025 13:03

Авиакомпания оштрафована за избыточную продажу билетов в аэропорту Бегишево

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Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и установила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолете.

«Данное нарушение повлекло неоказание пассажиру ранее оплаченных услуг в установленный срок, заявитель направлен в место назначения другим воздушным судном», – сообщили в надзорном ведомстве.

В этой связи транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. В отношении должностного лица, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении.

#Татарская транспортная прокуратура #авиаперевозки
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