news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 17:18

Авиакомпания Nordwind открыла прямые рейсы из Казани в Стамбул

Читайте нас в
Телеграм
Авиакомпания Nordwind открыла прямые рейсы из Казани в Стамбул
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind сегодня запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Самолеты из Казани будут вылетать по понедельникам в 10.40, средам – в 11.50, пятницам – в 7.50. Длительность полета составит 4 часа 55 минут.

Из Стамбула самолет будет отправляться по понедельникам в 16.35, средам – в 17.45, пятницам – в 13.35. Полет продлится 4,5 часа.

На маршруте задействованы воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских мест.

«Стамбул является одним из стратегических направлений для Татарстана. Маршрут пользуется большим спросом, как среди туристов, так и среди представителей бизнеса. Как известно, существенная доля перевозок на направлении Казань – Стамбул – это трансферные пересадочные рейсы с последующим вылетом в страны Африки, Европы и других континентов», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Отправиться в Турцию с пересадкой в Казани смогут также пассажиры из Барнаула, Бишкека, Душанбе, Иркутска, Кемерово, Томска и Худжанда.

#открытие авиарейса #казань - стамбул
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи и как это остановить

Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи и как это остановить

25 января 2026
Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

26 января 2026