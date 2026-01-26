Авиакомпания Nordwind открыла прямые рейсы из Казани в Стамбул

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind сегодня запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Самолеты из Казани будут вылетать по понедельникам в 10.40, средам – в 11.50, пятницам – в 7.50. Длительность полета составит 4 часа 55 минут.

Из Стамбула самолет будет отправляться по понедельникам в 16.35, средам – в 17.45, пятницам – в 13.35. Полет продлится 4,5 часа.

На маршруте задействованы воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских мест.

«Стамбул является одним из стратегических направлений для Татарстана. Маршрут пользуется большим спросом, как среди туристов, так и среди представителей бизнеса. Как известно, существенная доля перевозок на направлении Казань – Стамбул – это трансферные пересадочные рейсы с последующим вылетом в страны Африки, Европы и других континентов», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Отправиться в Турцию с пересадкой в Казани смогут также пассажиры из Барнаула, Бишкека, Душанбе, Иркутска, Кемерово, Томска и Худжанда.