Авиакомпании обяжут отправлять посадочные талоны удобным для пассажира способом

Два блока изменений, которые напрямую затрагивают туристическую сферу, начнут действовать с 1 марта: обновленный порядок предоставления гостиничных услуг и новые авиационные правила. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, его слова приводит «ТАСС».

Изменения в авиационных правилах будут более существенными.

Согласно новым нормам, пассажиры смогут вернуть билет, в том числе невозвратный, если рейс задержан более чем на 30 минут. Право на возврат также предусмотрено в случае болезни самого пассажира или его близких родственников. Деньги будут возвращать тому, кто приобрел билет, даже если он не является пассажиром.

Электронные посадочные талоны приравниваются к бумажным: пассажиру будут выдавать посадочный талон либо на бумаге, либо в электронном виде. Кроме того, авиакомпании обязаны направлять посадочные талоны тем способом связи, который пассажир указал при покупке билета.

Изменятся и формулировки правил провоза ручной клади. Основные нововведения касаются пассажиров с детьми и людей с инвалидностью.

В ручную кладь разрешат брать устройства для переноса ребенка, включая детскую люльку и коляску, удерживающие системы для детей до двух лет, а также костыли, складные кресла-коляски, опорные трости для людей с ограниченной мобильностью, тактильные трости для слабовидящих, складные ходунки, в том числе роллаторы, протезы и средства ухода за ними.

Список разрешенных предметов расширен и детализирован. В частности, отдельно прописаны разные виды тростей – опорные и тактильные.

По словам депутата, изменения во многом закрепляют уже сложившуюся практику, однако теперь права пассажиров будут четко зафиксированы, что даст им больше гарантий при перелетах.