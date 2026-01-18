Авиакомпании обязаны заранее информировать пассажиров о правилах перелета с 1 марта

Авиаперевозчики в России будут обязаны заранее информировать пассажиров о всех условиях перелета, правилах изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, включая ситуации с болезнью или другими непредвиденными обстоятельствами с 1 марта. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, передает РИА Новости.

Он пояснил, что с этой даты вступят в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341. Впервые документ детально закрепляет обязанность авиакомпаний заранее уведомлять пассажиров обо всех условиях перелета и порядке возврата средств.

Отдельный блок изменений касается семей с детьми: авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам до 12 лет и сопровождающим их взрослым соседние места на борту без дополнительной оплаты, при этом устанавливается четкий порядок их предоставления.

Также уточнено, что пассажир имеет право на возврат средств при вынужденном отказе от перелета, если рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете. Одновременно законодательно закреплены обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках.

По словам Якубовского, эти изменения сделают права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности авиакомпаний – четко зафиксированными.

Депутат подчеркнул, что нововведения имеют практический и защитный характер и направлены на снижение числа конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет одинаковых правил для всех.