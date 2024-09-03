Авиакомпании начнут штрафовать за нарушение правил перевозки ручной клади

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В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях пропишут наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Об этом передает РИА Новости.

«В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей „Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте“», — сказано в ответе сенатору Айрату Гибатдинову от Минтранса России, который подписан замглавы министерства Владимиром Потешкиным.

Гибатдинов отметил, что внедрение перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто становится предметом споров в обществе из-за того, что на сегодня в законодательстве отсутствует ответственность авиакомпании за нарушения прав пассажиров в данной сфере.

Над изменениями к новому кодексу в России работают с 2019 года. Глава Минюста Константин Чуйченко отмечал, что проект нового свода законов сейчас проходит процедуру межведомственного согласования.