Авиакомпании начнут проверять у пассажиров наличие QR-кодов по прибытии в РФ из-за рубежа

Пассажиров, прибывающих в Россию из-за рубежа, будут проверять на наличие QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты на портале госуслуг. Об этом РИА Новости заявили в Росавиации.

Порядок проверки был разработан Роспотребнадзором, который и проверяет туристов по прибытии в РФ. Ведомство предлагает российским и иностранным авиакомпаниям протестировать данное нововведение в течение двух месяцев.

Предполагается, что в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент будет обращаться к гражданину РФ с просьбой предоставить на своем мобильном устройстве или бумажном носителе QR-код анкеты, присланный на электронную почту после заполнения формы на госуслугах.

В случае отсутствия данного документа, пассажиру предложат заполнить такую анкету.