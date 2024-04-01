Авиакомпании начнут платить штрафы за задержку рейса

Авиакомпании с 1 апреля будут платить пассажирам штраф за задержку рейса. Размер денежного взыскания - 100 рублей за один час. Новые поправки начали действовать с 1 апреля, пишет ТАСС.

Для получения возмещения пассажиру нужно будет отправить претензию в письменном виде на имя компании. Далее в компании рассматрят заявление, и, если задержка рейса была по вине фирмы, запросит у пассажира реквизиты карты, куда отправит средства. При этом задержки рейса из-за непогоды или связанные с безопасностью полетов не являются поводом для штрафа, подчеркнули в одной авиафирме.

Причем, по словам главного редактора портала «Авиа.ру» Романа Гусарова, такая норма будет не востребована у пассажиров. Он считает, что 100 рублей за час задержки – это достаточно скромная сумма компенсации. К тому же авиакомпании из-за своих задержек дают пассажирам в качестве «извинений» и питание, и гостиницу, подчеркнул спикер.

При этом Гусаров предположил, что стимулировать пассажиров может упрощение процесса получения компенсации - например, если они смогут оформить требование «одним кликом» в приложении или личном кабинете.