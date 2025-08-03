Авиакомпании могут начать штрафовать за ненадлежащее информирование пассажиров о рейсах

Обновленный межфракционный законопроект, предусматривающий административную ответственность за ненадлежащее информирование пассажиров в аэропортах, направлен в правительство для отзыва. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит ТАСС.

Согласно документу, планируется внести в КоАП новую статью 11.51 «Нарушение требований по информированию пассажиров в аэропорту». Проект предлагает установить штрафы в размере 30 тыс. рублей для должностных лиц и 250 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ярослав Нилов объяснил, что на сегодняшний день существуют общие правила воздушных перевозок, но при этом не предусмотрена ответственность за их несоблюдение, что, по его мнению, является серьезной недоработкой.

Он подчеркнул, что законопроект направлен на то, чтобы авиаперевозчики подходили к вопросу информирования пассажиров более ответственно – в частности, при отмене рейсов, изменении выходов на посадку или времени вылета.

Также депутат отметил, что разработанные Минтрансом правила перевозок должны соблюдаться неукоснительно. Однако, как добавил парламентарий, в условиях как объективных, так и субъективных сбоев, нередко происходят нарушения прав пассажиров.

Напомним, в июне 2025 года в Госдуму уже вносился похожий законопроект, предусматривавший штрафы в меньшем размере: 20 тыс. рублей для должностных лиц и 200 тыс. рублей – для юрлиц и ИП. Однако в июле он был отклонен в первом чтении.

В этом же месяце на фоне ограничений в работе аэропортов Центральной России, включая приостановку рейсов в московских аэропортах, авиаперевозчикам не раз приходилось экстренно корректировать расписание.