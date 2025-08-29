Авиаэксперт Гусаров объяснил, почему Россия согласилась поставлять Китаю авиадвигатели

Россия согласилась помочь Китаю спасти китайское авиастроение, предложив наладить поставки авиадвигателей. Так считает авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров, чьи слова приводит «Инфо 24».

Ранее в СМИ Китая писали, что Москва согласилась поставлять Пекину российские авиадвигатели. Причем до этого США планировали прекратить продажу силовых агрегатов для китайского авиалайнера COMAC C919.

Гусаров отметил, что самолет C919 относится к тому же классу лайнеров, что и российский МС-21. Двигатель же, который ставится на МС-21, прошел все испытания и получил сертификацию.

«Наши самолеты успешно на нем летают уже не первый год. Если США и другие западные страны решат запретить поставки своих агрегатов в Китай, то наш ПД-14 будет единственной в мире альтернативой», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, чтобы помочь КНР поставками, Россия должна расширить производственные мощности, так как текущие темпы рассчитаны только на объемы выпуска самолетов МС-21.