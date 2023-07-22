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Авиация ВС РФ поразила свыше 10 мест скопления сил ВСУ на Запорожском направлении
Авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления противника на Запорожском направлении. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», – указано в сообщении.
Помимо этого на Запорожском направлении артиллеристы «Востока» сорвали попытку противника провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. Также ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного.
В районе Роботино артиллеристы помогли отразить атаку противника. Потери ВСУ в данном случае – несколько танков и боевых бронированных машин, а также минометный расчет.
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