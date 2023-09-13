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Авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ
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В Минобороны РФ сообщили, что в акватории Черного моря были уничтожены три катера вооруженных сил Украины.
Безэкипажные катера обнаружила и ликвидировала авиация Черноморского флота.
Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи десяти крылатых ракет и трех безэкипажных катеров. В результате атаки пострадали 24 человека, а также частично были повреждены два судна, находившихся на ремонте.
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