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Руc Тат
Происшествия 13 сентября 2023 19:37

Авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ

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В Минобороны РФ сообщили, что в акватории Черного моря были уничтожены три катера вооруженных сил Украины.

Безэкипажные катера обнаружила и ликвидировала авиация Черноморского флота.

Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи десяти крылатых ракет и трех безэкипажных катеров. В результате атаки пострадали 24 человека, а также частично были повреждены два судна, находившихся на ремонте.

#спецоперация на Украине
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