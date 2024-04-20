Авиабилеты класса «эконом» для поездок по стране стали дороже на 25% с начала года

Стоимость перелетов внутри РФ «экономом» по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25% по сравнению с прошлым годом. В среднем такой билет стоит 7015 рублей за 1 тыс. км пути, пишут «Ведомости».

Уточняется, что цена авиабилетов рассчитывается на основе стоимости прямого рейса из региона в Москву.

Так, в марте 2024-го билет на самолет стоил в среднем 7345 рублей за экономкласс. При этом самые дорогие перелеты были зафиксированы из Коми (14 663 рубля), Пензенской области (14 716 рублей) и Марий Эл (13 559 рублей).

Дешевле всего билеты обойдутся из Сахалина (2345 рублей), Чукотки (3838 рублей) и Приморского края (3727 рублей). Вылететь из Москвы стоит 8,5 тыс. рублей, а из Санкт-Петербурга – 10,8 тыс. рублей.