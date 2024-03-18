Авиабазу в Румынии превратят в военный городок для 10 тыс. военнослужащих НАТО

Американскую авиабазу «Михаил Когэлничану» в Румынии перестроят под военный городок для военнослужащих НАТО. Здесь смогут проживать свыше 10 тысяч военных и их семьи, сообщает канал Pro TV.



«Он сможет разместить более 10 тысяч военнослужащих НАТО, здесь будут построены здания, больница и школа. Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе», — отмечается в сообщении.

По данным канала, под строительство уже изъято свыше 2,3 тысячи гектаров пахотных земель. Ожидается, что за пять лет вокруг авиабазы появятся иные военные сооружения, взлетно-посадочную полосу увеличат в два раза, возведут склады топлива и ангары под дроны и истребители.

Работы уже стартовали — сейчас они ведутся на юге. Здесь возводятся подъездные пути, а также электросети. Затем рабочие займутся строительством необходимой инфраструктуры.