Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Авиабазу в Румынии превратят в военный городок для 10 тыс. военнослужащих НАТО
Американскую авиабазу «Михаил Когэлничану» в Румынии перестроят под военный городок для военнослужащих НАТО. Здесь смогут проживать свыше 10 тысяч военных и их семьи, сообщает канал Pro TV.
«Он сможет разместить более 10 тысяч военнослужащих НАТО, здесь будут построены здания, больница и школа. Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе», — отмечается в сообщении.
По данным канала, под строительство уже изъято свыше 2,3 тысячи гектаров пахотных земель. Ожидается, что за пять лет вокруг авиабазы появятся иные военные сооружения, взлетно-посадочную полосу увеличат в два раза, возведут склады топлива и ангары под дроны и истребители.
Работы уже стартовали — сейчас они ведутся на юге. Здесь возводятся подъездные пути, а также электросети. Затем рабочие займутся строительством необходимой инфраструктуры.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»