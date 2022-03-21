Августовское совещание в Зеленодольском районе посетят 5 тыс. человек

В 2022 году республиканское августовское совещание работников образования пройдет в Зеленодольском районе. В масштабном событии планируется участие Президента РТ Рустама Минниханова. О подготовке к проведению мероприятия на расширенном совещании рассказала начальник Управления образования района Раиса Афанасьева.

В план работы включены мероприятия в июне и августе. Докладчик отметила, что сейчас разрабатывается подробный план работы, включая тематические маршруты, по которым будут двигаться гости.

Глава района Михаил Афанасьев, комментируя выступление коллеги, отметил, что 90-й год для Зеленодольска богат на события.

«Мероприятие такого уровня впервые пройдет в нашем районе. Мы рады принять гостей со всей республики. Поручаю, коллеги, тщательно проработать все детали по подготовке к совещанию», — поставил задачу Афанасьев.