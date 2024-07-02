Августовское совещание работников образования и науки обойдется в 4 млн рублей

Организация и проведение августовского совещания работников образования и науки в Лаишевском районе Татарстана обойдется в 4 млн рублей. Информация об этом опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.

На эти средства планируется организовать завтрак и обед на 400 персон, а также накормить 200 водителей. В меню торжественного обеда – салат Цезарь, суп-лапша с курицей, бефстроганов с картофельным пюре, несколько видов нарезок. Из выпечки – чак-чак, хворост, баурсак, треугольник с рубленой говядиной и пирог с черносливом.

Запланирована концертная программа – для педагогов выступят как минимум три вокалиста и как минимум три вокально-инструментальных коллектива.

Деньги также пойдут на покупку 30 букетов, а также оформление сцены и композиции из живых цветов. К августовскому совещанию снимут презентационный ролик о Лаишевском районе, а на самом мероприятии будет организована фото- и видеосъемка.

Точная дата августовского совещания не указана, ориентировочно - 15 августа 2024 года.