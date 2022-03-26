Предприятие «Август-Алабуга» планирует установить в марте новый производственный рекорд — более 2,5 млн литров готовой продукции за месяц.

По информации пресс-службы Елабужского района, предприятие второй месяц подряд активно повышает объемы выпуска препаратов для защиты растений. Рекордный выпуск продукции будет символичным, так как 29 марта отмечается шестилетие завода «Август-Алабуга», который является лидером отечественного рынка пестицидов.

Наращивание объемов происходит за счет востребованных среди аграриев препаратов, таких как «Балерина Супер», «Торнадо 540», «Бицепс Гарант», «Ластик Топ», «Борей» и другие.

Большую роль в увеличении выпуска также играет бережливое производство, которое помогает сократить производственные потери. Работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта «Производительность труда»: предприятие «Август-Алабуга» начало работу в этом направлении в 2021 году и успешно продолжает в 2022-м.

Инженер-технолог Марат Алиев пояснил, что только за последние шесть месяцев в ходе оптимизации производства фунгицидов на линии концентрата эмульсии удалось улучшить ряд показателей.

Так, например, сократилось время протекания процесса производства на 32%, снизились объемы незавершенного производства на 30%, увеличилась выработка на человека на 45%, а также повысилась эффективность работы оборудования на 30%.

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