Зимой водителям важно проверить аккумулятор, не забыть слить воду из бачка и начинать движение плавно, даже если нужно срочно ехать. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала автоэксперт и автор блога «Лиса рулит» Елена Лисовская.

По словам спикера, в холодный сезон стоит проверить состояние аккумулятора и оценить его жизнеспособность, а также слить воду из бачка. На многих автомобилях бачок расположен глубоко и доступ к нему идет через арку колеса, поэтому при раздутии или трещине может потребоваться разобрать значительную часть передней части машины.

Лисовская напомнила, что зимой холодный двигатель на старте заводится и работает иначе, чем летом, и, если после прогрева все приходит в норму, это нормально.

«Машина очень любит, точно так же, как и наше с вами здоровье, бережное к себе отношение», – отметила автоэксперт.

Она посоветовала греть автомобиль хотя бы минуту даже при сильной спешке, трогаться с места плавно и не эксплуатировать личное авто так, как большинство людей используют каршеринг.