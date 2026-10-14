Авербух: Трусова — главный фаворит чемпионата России по фигурному катанию

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Серебряный призер Олимпиады-2002 и чемпион мира 2002 года в танцах на льду, а ныне известный хореограф и постановщик Илья Авербух считает Александру Трусову (Игнатову) главной претенденткой на победу в чемпионате России.

«Я считаю, что на данный момент Саша Трусова, безусловно, является главным фаворитом чемпионата России. Конечно, отчасти очень несправедливый недопуск к международным соревнованиям (вице-чемпионки России 2021 года) Камилы Валиевой также сказывается на этой ситуации. Но у нас есть очень сильная плеяда девочек. Это и (серебряный призер чемпионата России 2026 года) Алиса Двоеглазова, которая сейчас восстанавливается после травмы, и (трехкратная чемпионка страны, участница Олимпиады-2026) Аделия Петросян, которая проходит сложный период взросления. Но на сегодняшний день Саша Трусова, безусловно, является главным фаворитом в сборной России», — приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Несмотря на сильную конкуренцию и возвращение в строй других титулованных фигуристок, именно Трусова, по мнению специалиста, остаётся главным претендентом на победу.

Чемпионат России — 2027 по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 16 по 21 декабря. Этот город уже четыре раза принимал главный внутрироссийский старт сезона: в сезонах 1992/1993, 2016/2017, 2020/2021 и 2023/2024.