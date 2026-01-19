Авербух рассказал об интересе Валиевой принять участие в шоу «Ледниковый период»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Известный продюсер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух поделился планами Камилы Валиевой об участии в шоу Первого канала «Ледниковый период». Со слов Авербуха, Валиева пообещала принять участие в шоу, но не в этом году.

«Валиева сказала: обязательно приду, очень люблю этот проект, но не в этом году», – приводят слова Авербуха «РИА Новости».

14 января стартовал новый сезон «Ледникового периода», в котором принимают участие другие известные спортсменки, в их числе: Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Также в роли ведущей задействована Алина Загитова, она будет вести шоу в паре с Алексеем Ягудиным. Евгения Медведева вошла в судейскую коллегию.