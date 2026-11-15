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На главную ТИ-Спорт 15 ноября 2026 18:24

Авербух оценил выступление Игнатовой и Петросян в короткой программе Гран-при

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Авербух оценил выступление Игнатовой и Петросян в короткой программе Гран-при
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Аделии Петросян в короткой программе на этапе Гран-при ISU в США.

По итогам короткой программы Игнатова занимает второе место с 74,24 балла, уступая японке Ами Накаи (82,20). Третьей идет Ким Ю Чэ из Южной Кореи (73,92).

«Прекрасное выступление Саши. Она прибавляет в качестве катания. Просто прекрасно! Приятно видеть такую поддержку болельщиков – это тоже очень важно и здорово. Аделия тоже большая молодец. Прокаталась достаточно чисто, но была ошибка на вращении. Все равно умница. Поддерживаем наших девчонок. Есть все шансы побороться в произвольной программе. С каждым таким стартом Саша набирает веса в том числе и у судей. Шансы есть хорошие», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

#александра трусова #фигурное катание
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